Laura Spoya: Cámaras de seguridad captan video del accidente de la exMiss Perú

Laura Spoya protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de Surco durante la madrugada del 12 de febrero. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica local tras perder el control de su camioneta e impactar violentamente contra una pared.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. en la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada, en la zona de Monterrico. Según información preliminar, el vehículo invadió el carril contrario antes de chocar, generando daños severos en la parte frontal.

Imágenes de cámaras de seguridad registraron el preciso instante del siniestro. En el video se observa cómo la camioneta se despista, atraviesa la vía y termina estrellándose contra la pared de un establecimiento comercial.

Tras el impacto, la bolsa de aire se activó inmediatamente, lo que habría evitado consecuencias mayores para la conductora. Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para auxiliar a Laura Spoya y, posteriormente, trasladar a la exreina de belleza a un centro médico particular.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la también conductora de televisión. Las autoridades continúan evaluando las circunstancias del accidente para determinar las causas exactas.

Así terminó el auto de Laura Spoya tras el aparatoso accidente. (Foto: Exitosa)

¿Cuál es el estado de salud de Laura Spoya?

En una breve emisión del podcast “La Manada”, Mario Irivarren apareció consternado y se pronunció sobre el accidente de Laura Spoya. Según dijo, su estado es reservado, pero está fuera de peligro.

“Lo más importante de resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con pronóstico reservado, pero fuera de peligro… Hay que esperar que pasen las horas para tener un diagnóstico más preciso”, precisó el chico reality.