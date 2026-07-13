Laura Spoya confirmó su salida del programa “Al Sexto Día” luego de no llegar a un acuerdo económico con Panamericana Televisión. La exMiss Perú se pronunció sobre el tema en medio de las especulaciones surgidas tras anunciarse el final del espacio televisivo, que se despedirá de las pantallas a fines de julio.

Durante sus declaraciones, Laura Spoya explicó que la decisión no estuvo relacionada con conflictos personales ni profesionales, sino con aspectos contractuales que no pudieron resolverse entre ambas partes. La conductora señaló que, pese a las conversaciones sostenidas, no fue posible alcanzar las condiciones necesarias para continuar en el canal.

“No llegamos a un acuerdo económico. Creo que ambas partes hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero simplemente no se pudo concretar”, manifestó la conductora, dejando en claro que la negociación fue el principal motivo detrás de su alejamiento de la casa televisora.

Laura Spoya se despide de 'Al Sexto Día' y explica por qué el programa no va más en Panamericana TV. (Foto: Captura de YouTube / Al Sexto Día)

La también integrante del pódcast “La Manada” aseguró que se marcha tranquila y agradecida por la oportunidad de haber estado al frente del programa. Además, destacó el trabajo realizado junto al equipo de producción que la acompañó durante esta etapa profesional.

“Me siento tranquila porque mi lealtad con mi equipo de trabajo nunca se negocia. El talento de mi gente siempre tiene que respetarse y valorarse”, expresó anteriormente al referirse al cierre del espacio, mensaje que fue interpretado como una muestra de respaldo hacia sus colaboradores.

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Spoya también descartó que su salida responda a problemas de audiencia o a una decisión unilateral de la televisora. En ese sentido, remarcó que el fin de su vínculo laboral se produjo tras conversaciones entre ambas partes y no por una cancelación personal de sus servicios.

Laura Spoya aseguró que las negociaciones con la casa televisora no prosperaron y confirmó su salida del canal. (Foto: Captura de YouTube / Al Sexto Día)

En una reciente intervención en su podcast “La Manada”, Laura Spoya reveló que “Al sexto día” emitirá su último programa el 25 de julio, coincidentemente, el día de su cumpleaños, por lo que su despedida tendrá un toque emotivo y especial.