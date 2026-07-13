Laura Spoya aseguró que las negociaciones con la casa televisora no prosperaron y confirmó su salida del canal. (Foto: Captura de YouTube / Al Sexto Día)
Laura Spoya aseguró que las negociaciones con la casa televisora no prosperaron y confirmó su salida del canal. (Foto: Captura de YouTube / Al Sexto Día)
Por Redacción EC

Laura Spoya confirmó su salida del programa “Al Sexto Día” luego de no llegar a un acuerdo económico con Panamericana Televisión. La exMiss Perú se pronunció sobre el tema en medio de las especulaciones surgidas tras anunciarse el final del espacio televisivo, que se despedirá de las pantallas a fines de julio.

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