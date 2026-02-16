Laura Spoya da detalles de su operación a la columna: “Me han puesto tres clavos en la espalda”

Laura Spoya ofreció una reveladora entrevista al programa “Al sexto día” y contó detalles de la compleja operación a la que fue sometida tras el accidente que protagonizó en su camioneta, en la madrugada del pasado 12 de febrero.

En su primera entrevista tras el accidente, la exMiss Perú explicó el motivo por el que los especialistas le recomendaron operarse de emergencia. Según dijo, los medios le explicaron que la lesión comprometía una zona importante de la columna.

“Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas”, reveló Spoya.

Laura Spoya reaparece tras accidente y confiesa que estuvo a punto de morir. (Foto: Captura de video)

“Ahí me mandaron a UCI por la complejidad de la lesión, porque si se movía un milímetro más, me iba a quedar sin posibilidad de caminar”, agregó.

Tras mantenerse en la Unidad de Cuidados Intensivos, Laura Spoya confesó que ya pudo dar algunos pasos, pero tendrá que llevar terapia para recuperar la movilidad completa de su cuerpo.

“Recién me han logrado parar, he caminado un poco y era lo que más miedo teníamos, que haya perdido algún tipo de movilidad, pero apunta todo a mejoría”, reveló la conductora de televisión.

“Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa”, agregó la modelo, quien aseguró que ya está fuera de peligro.