Laura Spoya da detalles de su operación a la columna: “Me han puesto tres clavos en la espalda”

Laura Spoya ofreció una reveladora entrevista al programa “Al sexto día” y contó detalles de la compleja operación a la que fue sometida tras el accidente que protagonizó en su camioneta, en la madrugada del pasado 12 de febrero.
En su primera entrevista tras el accidente, la exMiss Perú explicó el motivo por el que los especialistas le recomendaron operarse de emergencia. Según dijo, los medios le explicaron que la lesión comprometía una zona importante de la columna.