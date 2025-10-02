Este jueves, la modelo y conductora de televisión peruana Laura Spoya denunció que una mujer, residente de Chiclayo, se negó a devolverle S/ 500 que le había depositado por error mediante la billetera digital Yape.

De acuerdo con el relato de Spoya en su podcast ‘Good Time’, el incidente se produjo cuando intentaba realizar un pago por víveres y digitó incorrectamente el número de destino.

Tras ello, al contactarla mediante WhatsApp para solicitar la devolución, Spoya contó que la respuesta de esta persona fue muy conflictiva.

Y es que, según Laura, la receptora del dinero se negó a devolver el monto, argumentando, de forma violenta, que ya lo había gastado.

“Me dijo: ‘Ya me lo gasté, llama al banco’ y ‘No es mi culpa que te hayas equivocado. He tenido que comprar medicinas para mi mamá. Ya lo gasté, no tengo por qué devolverte’” , contó.

Por otro lado, Spoya afirmó que la mujer amenazó con denunciarla por extorsión si insistía en recuperar el dinero. “Si es que me sigues escribiendo, voy a decir que me estás extorsionando y tú vas a salir perdiendo”, habría manifestado la mujer, según el testimonio.

En ese sentido, la también conductora de televisión agregó que estaba indignada no solo por el dinero perdido, sino también por la actitud de la destinataria, a quien acusó de intentar “victimizarse” para evitar la devolución.

Spoya reconoció que no es la primera vez que comete un error al realizar transferencias por Yape, pero en ocasiones anteriores, los receptores sí habían colaborado y devuelto el dinero.

“Fue el hecho y cómo respondió: ‘Quédate con la plata’”, comentó visiblemente incómoda la ex Miss Perú. El caso ha generado numerosas reacciones y críticas en redes sociales hacia la usuaria que recibió el dinero.