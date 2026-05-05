Laura Spoya vuelve a estar involucrada en una gran polémica. Esta vez, la conductora de televisión fue captada manejando una camioneta pese a tener la licencia suspendida luego del accidente que protagonizó el pasado 12 de febrero, cuando chocó su vehículo contra un muro.

El programa “Amor y Fuego” presentó imágenes de la también modelo al volante de una camioneta, hecho que ha generado una gran controversia pues tendría la licencia de manejo suspendida, incumpliendo así las normas de tránsito.

Según el informe del programa conducido por Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre, la suspensión de su licencia se habría producido por no acatar una orden de reexaminación, situación que agrava su posición ante las autoridades.

Laura Spoya fue captada manejando su camioneta pese a tener la licencia suspendida. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Las imágenes del informe muestran a Laura Spoya a bordo del vehículo el pasado viernes 1 de mayo. En el auto, la modelo estuvo acompañada de sus hijos, ambos menores de edad.

Al día siguiente de haber cometido esta infracción, Laura Spoya fue abordada por un reportero del programa de Willax Televisión, a quien le negó que haya manejado algún vehículo. Además, resaltó que ella tiene chofer.

Durante el breve intercambio, Laura Spoya aseguró que no manejaba ningún auto. “Siempre he tenido chofer”, aclaró la modelo, notablemente incómoda. Eso sí, no sabía que había sido grabada un día antes.

Hasta el momento, Laura Spoya no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero se espera que de su descargo a través de las redes sociales o en su podcast “La manada”, que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe. Por lo pronto, la modelo ha optado por el silencio.