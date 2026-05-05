Resumen

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Laura Spoya fue captada manejando su camioneta pese a tener la licencia suspendida. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Laura Spoya fue captada manejando su camioneta pese a tener la licencia suspendida. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Laura Spoya vuelve a estar involucrada en una gran polémica. Esta vez, la conductora de televisión fue captada manejando una camioneta pese a tener la licencia suspendida luego del accidente que protagonizó el pasado 12 de febrero, cuando chocó su vehículo contra un muro.

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