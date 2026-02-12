La conductora y exMiss Perú Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras manejaba su camioneta en Lima, según confirmó Exitosa Noticias. El accidente ocurrió en el distrito de Surco, cerca de las 3:30 a.m. de este jueves 12 de febrero.

El lamentable accidente ocurrió cuando la también influencer se desplazaba por la avenida El Polo y terminó estrellándose contra una pared. Su vehículo terminó seriamente afectado, y Spoya fue trasladada de emergencia a un centro de salud.

El reporte de los bomberos señaló que el accidente se registró cerca de las 3:30 a.m., en la avenida El Polo, cruce con la avenida La Encalada.

Laura Spoya fue trasladada a una clínica local tras sufrir aparatoso accidente de tránsito. (Foto: Captura de video)

De acuerdo con la información difundida, el impacto provocó daños considerables en la unidad, lo que obligó la intervención inmediata de personal de auxilio. Tras el accidente, Laura Spoya fue atendida por especialistas para descartar lesiones de gravedad y permanecer en observación médica por precaución.

Según el reporte de Exitosa Noticias, Laura Spoya fue trasladada rápidamente a una clínica local, donde permanece hasta el momento. Su familia habría llegado hasta el centro de salud para obtener mayores detalles sobre el accidente.

Como se sabe, Laura Spoya es una de las personalidades televisivas más activas en plataformas digitales y actualmente conduce el programa digital “La Manada”, junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe.