Medina ironizó sobre el criterio de la exreina de belleza asegurando que no tiene opinión propia y que solo repite instrucciones de Farfán | Foto: Instagram / Composición EC
Medina ironizó sobre el criterio de la exreina de belleza asegurando que no tiene opinión propia y que solo repite instrucciones de Farfán | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo peruana Laura Spoya exigió respeto a Magaly Medina luego de ser calificada con insultos en señal abierta tras pronunciarse sobre el presunto incumplimiento de sus jornadas de servicio comunitario, denunciado en video por el exfutbolista Jefferson Farfán.

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