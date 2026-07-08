La modelo peruana Laura Spoya exigió respeto a Magaly Medina luego de ser calificada con insultos en señal abierta tras pronunciarse sobre el presunto incumplimiento de sus jornadas de servicio comunitario, denunciado en video por el exfutbolista Jefferson Farfán.

El enfrentamiento surgió luego de que Medina arremetiera contra Spoya por afirmar en su podcast que la sentencia derivada del juicio perdido contra Farfán consistía en barrer una parroquia.

Ante ello, la exreina de belleza calificó los comentarios de Magaly como denigrantes y una muestra de actitudes machistas, además de resaltar la importancia de “elevar el nivel en el debate público”.

“Jamás he utilizado un calificativo denigrante hacia la señora porque me parece una falta de respeto. Nunca le voy a faltar el respeto, porque para mí eso es misógino”, señaló Laura Spoya en su pódcast ‘La Manada’, añadiendo: “Es misógina, machista... Si usted pide respeto, respete también”.

La modelo también rechazó que sus comentarios sobre el caso respondan a intereses particulares o a indicaciones de Farfán, dueño del canal donde se emite su programa, sosteniendo que el tema es abordado por su relevancia al involucrar un posible incumplimiento de una orden judicial y corrupción.

Samantha Batallanos reacciona a la oficialización de la relación de su expareja, Luis Felipe Zapata, con Suheyn Cipriani. En declaraciones a América Hoy, Batallanos minimiza el vínculo, asegurando que es 'el amor de la vida' de su ex y que Suheyn es solo 'un capítulo más'. También comenta que su relación con Zapata sigue siendo cercana y que no busca interferir en su nueva pareja, mientras Suheyn responde que mantiene su relación en privado por decisión propia.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Laura Spoya?

Previamente, Medina cuestionó en su programa de ATV a los conductores del espacio digital, vinculándolos con la postura del exfutbolista por formar parte de su plataforma de streaming.

Durante su emisión, la periodista ironizó sobre el criterio de Spoya y aseguró que no tiene una opinión propia, sino que repite las indicaciones de Farfán, quien ganó un juicio por difamación contra la comunicadora.

“¿Dime en qué parte de la sentencia dice que yo tengo que barrer? Dios, su coeficiente intelectual es cero”, expresó Medina al defender que sus reclamos sobre privacidad corresponden al ámbito judicial y no a su condición de figura pública.

¿Qué denunció Jefferson Farfán?

A inicios de semana, Farfán publicó un video en sus redes sociales en el que denunció que Medina habría mentido al consignar las horas de servicio comunitario ordenadas por un juez.

El exfutbolista afirmó que, tras realizar un seguimiento, la conductora no habría acudido a la parroquia en Surco donde supuestamente debía cumplir con dichas labores.

Jefferson Farfán le hizo seguimiento a Magaly Medina

Jefferson Farfán muestra ficha de control de asistencia de Magaly Medina a su servicio comunitario

Por su parte, Medina respondió que sus actividades en el recinto religioso consisten en ordenar documentos como actas de matrimonio y bautizo dentro de una oficina cerrada, pues las autoridades del lugar no desean que su presencia genere la llegada de reporteros, seguidores o curiosos.