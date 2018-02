Laura Spoya revela que fue extorsionada por su ex pareja

Laura Spoya, ex Miss Perú, reveló que fue víctima de violencia psicológica por parte de un ex novio cuya identidad prefirió no revelar. En declaraciones al programa "Reporte Semanal", la reina de belleza dijo que tomar distancia de aquella persona fue una de las principales razones por las que decidió vivir en el exterior.

"Yo también fui víctima de violencia psicológica por parte de un experto en la mentira. A veces la gente no lo entiendo pero es muy complicado tomar la decisión de realmente denunciar (...) A mí me tocó, lo viví, estuve deprimida muchos meses y fue la primera razón por la que me vine a vivir a México. Fue la única posibilidad para mí de alejarme de esa persona. Me dije: 'Me tengo que ir, porque si no voy a acabar muy mal'", relató la limeña de 26 años.

"También recibí amenazas: me decía: si haces esto, voy a publicar nuestros videos y cosas así. Me tenía amenazada. Me dije: 'Me largo de aquí o voy a acabar mal'", continuó Laura Spoya, quien hoy, como en una suerte de terapia pública, toma sus experiencias personales para sus videos de humor en YouTube.

Casada con el empresario mexicano Brian Rullan, la Miss Perú 2016 hoy radica en México y fue allí precisamente donde nació su deseo de meterse de lleno en el 'stand up comedy'.

Como parte de ese proceso creó un personaje llamado 'La bipolar', con el que se burla de algunas inseguridades que se presentan en las relaciones de parejas y con el que también recuerda algunos episodios no tan gratos de su vida.

"Me he pasado que me han escrito novios gritándome porque ahora los delato. A ver, dime, si no son tremendos perros", sentenció.