El programa “Al sexto día” se despidió oficialmente de la televisión peruana tras 16 años de transmisión ininterrumpida por Panamericana Televisión. La última edición se emitió el sábado 25 de julio y tuvo como principal protagonista a Laura Spoya, quien no pudo contener las lágrimas al cerrar una de las etapas más importantes de su carrera televisiva.

La conductora, que estuvo al frente del espacio durante los últimos dos años, inició el programa con un emotivo mensaje en voz en off en el que recordó el recorrido del equipo a lo largo de más de una década. En su discurso destacó el trabajo realizado en las calles y el vínculo que lograron construir con miles de televidentes.

“Hoy nos toca decir adiós. Dieciséis años recorriendo las calles, entrando donde pocos se atrevían, conociendo personajes extraordinarios, riéndonos juntos, sorprendiéndonos juntos y muchas veces también llorando juntos”, expresó Spoya al inicio de la emisión final.

Laura Spoya rompió en llanto en el último programa de 'Al Sexto Día'. (Foto: Captura de YouTube / "Al Sexto Día")

“Durante 16 años fuimos la voz de la calle, de esas historias que no siempre aparecían en los titulares, pero que merecían ser escuchadas. Fuimos irreverentes, fuimos atrevidos, fuimos humanos, fuimos el show de la calle de la televisión peruana”, agregó la exMiss Perú, visiblemente conmovida.

Durante su mensaje de despedida, la conductora recordó que su paso por “Al sexto día” le permitió descubrir una nueva faceta ligada al contacto directo con la gente. Según contó, disfrutó especialmente realizar reportajes en exteriores y acercarse a historias de la gente cotidiana del Perú.

La jornada tuvo además un componente especial para Spoya, pues coincidió con la celebración de su cumpleaños. La conductora compartió una torta junto a los reporteros y trabajadores del programa, agradeciendo el apoyo recibido durante esta última emisión y calificando la fecha como un día de “sentimientos encontrados”.

Laura Spoya en el último programa de 'Al Sexto Día' con los reporteros. (Foto: Captura de YouTube / "Al Sexto Día")

Como se recuerda, días antes del cierre, Laura Spoya había explicado que la salida del programa respondió a que no se alcanzó un acuerdo económico para su continuidad. Sin embargo, descartó que se tratara de una cancelación abrupta y afirmó que todo el equipo se marcha agradecido por la oportunidad.