Laura Spoya no pudo contener las lágrimas en su despedida de "Al sexto día". (Foto: Captura de YouTube / "Al Sexto Día")
Laura Spoya no pudo contener las lágrimas en su despedida de "Al sexto día". (Foto: Captura de YouTube / "Al Sexto Día")
Por Redacción EC

El programa “Al sexto día” se despidió oficialmente de la televisión peruana tras 16 años de transmisión ininterrumpida por Panamericana Televisión. La última edición se emitió el sábado 25 de julio y tuvo como principal protagonista a Laura Spoya, quien no pudo contener las lágrimas al cerrar una de las etapas más importantes de su carrera televisiva.

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