“Si bien mi separación fue comunicada en mayo de este año… nuestra ruptura no estuvo relacionada con terceras personas”, afirmó Spoya, visiblemente afectada, al señalar que nunca existió un engaño de su parte.

Durante su mensaje, Spoya también pidió respeto por su rol de madre y rechazó cualquier insinuación que ponga en duda su conducta personal. “No aceptaré que cuestionen mi integridad como madre”, expresó entre lágrimas, tras lamentar la difusión de versiones que considera falsas.

Conductora se quiebra al defenderse tras comentarios de Brian Rullan. (YouTube: Satélite+)

Laura Spoya explicó que ha decidido mantener en reserva los motivos de su separación para proteger a sus hijos y su bienestar emocional. Aun así, recalcó que no permitirá “calumnias, insinuaciones o comentarios” destinados a perjudicar su imagen pública o profesional.

Spoya también hizo referencia a su situación laboral, indicando que su actividad económica es la que sostiene a su familia. “Cualquier intento de desacreditarme públicamente compromete de manera seria su seguridad”, advirtió, al denunciar el impacto que estas acusaciones pueden tener en su entorno más cercano.

Con este pronunciamiento, Laura Spoya busca poner fin a la especulación mediática sobre su separación de Brian Rullán y reafirmar su postura frente a las versiones que han circulado en redes sociales y programas de espectáculos.