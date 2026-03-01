La conductora Laura Spoya retornó este fin de semana a la conducción de ‘Al sexto día’, por Panamericana Televisión, luego de someterse a una delicada operación a la columna tras sufrir la fractura de una vértebra en un accidente vehicular.

La exreina de belleza reapareció en el set utilizando una faja de titanio, la cual mostró ante cámaras, y optó por vestir zapatillas como medida preventiva para evitar caídas o golpes durante su proceso de recuperación.

“ Este sábado iba a ser reemplazada, pero no podía más, tenía que volver a mi casa y quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a todos mis compañeros por estar conmigo en este difícil proceso”, expresó al inicio del programa.

Spoya reveló que su médico le indicó guardar reposo por tres meses; sin embargo, decidió reincorporarse a sus labores antes de lo previsto. “ Ya estoy aquí en contra de mi doctor Salazar porque tenía que estar tres meses de descanso, pero necesitaba regresar porque el show debe continuar (...) es el primer día que logro no llorar durante el día”, comentó visiblemente emocionada.

Antes de su salida al aire, el programa difundió un informe en el que se le observa preparándose para su regreso. En el video, la conductora se mostró sensible y agradecida con quienes la han acompañado durante su recuperación.

En otro momento, Spoya aclaró que no brindará explicaciones sobre la persona que retiró pertenencias de su vehículo tras el accidente ni sobre el destino al que se dirigía antes del choque.

“Si tengo que declarar algo, si hay una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos y he colaborado, creo que está de más el dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente ”, sostuvo.

