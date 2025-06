Luego de unos días de ausencia tras anunciar la separación de su esposo Brian Rullan, Laura Spoya regresó a la conducción del pódcast “Good Time”. La exMiss Perú, fiel a su estilo, apareció vestida de “bruja” e ironizó con su peculiar reingreso al programa que comparte con Gerardo Pe y Mario Irivarren.

En sus primeras declaraciones tras su regreso, Spoya dejó en claro que no se alejó del programa para quedarse triste en casa, sino que aprovechó el tiempo para “hacer unas cositas”.

“¿Ustedes creen que me he ido a mi casa una semana a llorar?, ¿a encerrarme debajo de mis cobijas? Yo me he ido a hacer unas cositas“, aseguró Spoya sobre su regreso al pódcast.

“Buenos chicos, les cuento que he tenido un viaje espiritual demasiado potente esta semana, en donde tengo un adicional en mi familia, les presento a Eugenio”, añadió, presentando a un gato negro.

Laura Spoya regresa a ‘Good Time’ tras anunciar su separación y lanza advertencia. (Foto: Captura de video)

Asimismo, Laura Spoya explicó por qué tiene un gato negro y advirtió que tomará acciones drásticas hacia las personas que se metan con ella.

“Es mi gato, es mi protector de energías, porque yo en algún momento, le dije a todos, que no se metan conmigo, porque quien se mete conmigo, termina caga... yo solo lo dejaré ahí. Cada vez que me quieran entrevistar, voy a estar con mi gato negro”, precisó la reina de belleza.