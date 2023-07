La modelo Laura Spoya fue entrevistada por el diario Trome y se pronunció acerca del conflicto entre la presentadora de televisión Magaly Medina y la jefa del certamen Miss Perú Jessica Newton.

“Yo me mantuve al margen. A Magaly la conocí por Jessica y tenemos un trato cordial. Si la veo, la saludo, me ha invitado a su programa y voy con mucho gusto. A mí no me gusta eso de ‘la enemiga de mi amiga, es mi enemiga’”, comentó Spoya.

Como se recuerda, tanto Magaly como Jessica empezaron a distanciarse a partir del 2021. En ese sentido, ante la posibilidad de que haya una reconciliación entre Medina y Newton, Laura aclaró que no volverían a ser amigas.

“No creo que vuelvan a ser las amigas que eran porque esa relación ya se rompió. Pero en algún momento sí podrían sentarse a conversar de lo sucedido, solamente para aclarar las cosas”, agregó la ex Miss Perú.

Finalmente, Spoya opinó también sobre las críticas que realiza Magaly Medina hacia Camila Escribens y Luciana Fuster.

“A la pobre Camila le ha dado con palo. […] La critican porque no habla español, incluido el programa de Magaly. En cuanto a Luciana, a mí me parece una niña espectacular, le falta un poco de madurez, puede ser por su edad porque está chibola, pero está guapísima para el Miss Grand”, dijo.