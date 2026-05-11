Laura Spoya vuelve a ser el centro de atención por unas recientes declaraciones en las que habla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Sebastián Gálvez. La conductora del podcast “La manada” decidió aclarar su situación sentimental durante una conversación con Mónica Cabrejos en su programa digital.

Las especulaciones crecieron en los últimos días tras difundirse imágenes donde Laura Spoya y Sebastián Gálvez aparecen compartiendo salidas nocturnas y fiestas en Lima. Ante esto, la conductora de televisión aseguró que no siente presión por hacer pública una relación y dejó en claro que mantiene ciertos aspectos de su vida privada lejos de las cámaras.

“Todavía no es oficial. No estoy en la obligación de oficializar a alguien”, expresó la conductora, marcando distancia de los comentarios surgidos en redes sociales y programas de espectáculos. Además, precisó que la diferencia de edad entre ambos no es tan amplia como se viene comentando.

Laura Spoya responde a rumores de una relación. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)

Según contó la exreina de belleza, la fotografía que originó los rumores fue tomada luego de asistir a un concierto junto a un grupo de amigos. Para Spoya, este tipo de encuentros forman parte de su vida cotidiana y no necesariamente representan una relación sentimental formal.

Por su parte, Sebastián Gálvez también se pronunció recientemente sobre el tema luego de ser consultado por las cámaras de “Magaly TV, la firme”. El joven negó que exista un romance y sostuvo que ambos mantienen únicamente una amistad. “Yo no he dicho eso, somos amigos nada más, la imagen del fin de semana no aclara nada, no dice nada”, dijo ante la prensa.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Laura Spoya habla sobre su decisión de mantener en reserva su vida amorosa. Semanas atrás ya había comentado que solo oficializaría una relación cuando considere haber encontrado a “la persona indicada”.

Laura Spoya es vista en coqueteos en discoteca. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

De esta manera, Laura Spoya aseguró que prefiere seguir enfocada en su vida con sus hijos y sus proyectos televisivos y digitales, antes de hablar sobre su vida privada, la cual prefiere mantener en reserva.