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Laura Spoya responde a rumores de una relación. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)
Laura Spoya responde a rumores de una relación. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)
Por Redacción EC

Laura Spoya vuelve a ser el centro de atención por unas recientes declaraciones en las que habla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Sebastián Gálvez. La conductora del podcast “La manada” decidió aclarar su situación sentimental durante una conversación con Mónica Cabrejos en su programa digital.

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