La conductora y ex Miss Perú Laura Spoya se pronunció tras la polémica generada por el premio a la “ruptura del año”, luego de un comentario irónico de Tilsa Lozano durante un programa de televisión. El episodio generó debate en redes sociales.

El hecho ocurrió cuando Tilsa Lozano recibió el galardón vinculado a su separación sentimental y, en tono sarcástico, sugirió devolverlo a Spoya, insinuando que ambas compartían una situación similar. El gesto fue interpretado como una alusión directa a la vida personal de la conductora.

“Mejor se lo devuelvo a Laurita, también le funciona. Es para compartir mitad y mitad”, dijo Lozano, provocando una respuesta casi inmediata.

Tilsa Lozano le devuelve premio a Laura Spoya por 'La ruptura del año'.

Ante ello, Laura Spoya respondió públicamente y marcó distancia respecto a la forma en que maneja su intimidad. “Yo no me tengo que sentar a contar mis intimidades en ningún lado”, señaló en alusión a la participación de Tilsa en “El valor de la verdad”.

La conductora explicó que su reacción no estuvo motivada por incomodidad con el premio, sino por la manera en que se utilizó como parte de una dinámica televisiva. Añadió que cada figura pública decide cómo abordar su vida personal frente a las cámaras.

Laura Spoya dice que a diferencia de Tilsa Lozano, no cuenta sus intimidades.

Spoya también reconoció que su respuesta fue directa y sin rodeos, una característica que, según dijo, forma parte de su personalidad. No obstante, reiteró que su postura apunta a poner límites entre lo personal y lo mediático, especialmente en contextos de entretenimiento.