Laura Spoya contó en sus redes sociales que dio positivo a coronavirus (COVID-19) junto a su hija Emilia. La modelo señala que se vacunó, pero se muestra preocupada por su menor.

“Ya tenía muchos días desaparecida (en Instagram). Les voy a contar un poquito, solo Emilia y yo salimos positiva, Brian (Rullan) no, él dio negativo. Así que nos hemos tenido que aislar”, contó en sus historias.

La ex Miss Perú señaló que su hija tuvo síntomas más fuertes en los primeros día, pero ya se encuentra más estable. “Los primeros días los síntomas fueron fiebre, diarrea y de ahí se le fue completamente el gusto, no le sabía a nada la comida. Es ahí donde me di cuenta y a tomarnos pruebas”, confesó.

Asimismo, la modelo contó que en un inicio su hija dio positivo y ella negativo, pero con los días se comprobó que también tenía la enfermedad. “Hasta ahora solamente siento como si tuviera tos, una gripe fuerte, estoy toda congestionada. Tratando de tomar muchas cosas calientes. Es mucha cosa de actitud”, sentenció.

La modelo señaló que su hija ahora lo está llevando bien y está por el día cuarto o quinto día de síntomas. “Yo, como en el tres, aproximadamente. Así que nos queda una camino largo por recorrer y mándenos buenas vibras”, señaló.

Spoya se manifestó tranquila y espera que todo salga bien en el resto de días hasta que de positivo.

