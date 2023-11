La ex Miss Perú Laura Spoya hizo una importante revelación acerca de la posibilidad de convertirse nuevamente en madre.

En ese sentido, la modelo explicó que decidió no tener más hijos por lo que se realizó una operación que le impedirá concebir nuevamente otro bebé.

“Después de dos hijos me operé, estoy segurísima de que no quiero más hijos, esto lo decidí sola y luego le informé a mi esposo porque, al final, la que tiene los hijos es la mujer”, indicó Spoya.

Laura afirmó también que suele mentir cuando no quiere ir de fiesta poniendo como justificación el cuidado de sus hijos, asimismo, dijo que su esposo, Brian Rullan no le ha mentido.

“Mi esposo no me miente, él es más bueno que el pan. Él dice que ha sido bandido en su vida pasada, pero a mí me queda la duda porque es muy obediente conmigo”, aseveró.





Laura Spoya sobre la boda de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez





Laura Spoya también se refirió ante la recién confirmada boda entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. “Estoy muy contenta por la felicidad de Deyvis y Cassandra”, indicó.

Cabe precisa que Spoya participará en el programa “¿Cuál es el verdadero?”, de América TV y competirá junto con Deyvis Orosco y Brenda Carvalho. “Deyvis es mi gran amigo, a él lo veo mucho, pero sé que no me va a ganar”, indicó.

El show de televisión se transmite los sábados a las 9 p.m. en América TV (Canal 4). “Soy pésima descubriendo a los mentirosos, todos mis exnovios me han visto la cara de tonta. Pero espero lograr descubrirlos ahora después de tantos años de experiencia”, complementó.