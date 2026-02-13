Laura Spoya se pronuncia tras sufrir accidente vehicular: “Tengo fracturas en dos vértebras”

Este jueves, convaleciente y desde una clínica de Lima, la modelo peruana Laura Spoya se pronunció tras el aparatoso accidente de tránsito que protagonizó durante la madrugada, al chocar su vehículo contra una pared en Surco.

De ese modo, la exreina de belleza confirmó la gravedad de sus lesiones, ofreciendo detalles sobre las circunstancias que llevaron a que su vehículo terminara empotrado contra el muro de concreto.

Y es que, el siniestro ocurrió antes de las 4:00 a. m. en la avenida El Polo, con dirección a La Molina. Según el parte preliminar y el testimonio de la propia Laura, el cansancio acumulado por su carga laboral habría provocado que se quedara dormida al volante.

A pesar del impacto, donde las bolsas de aire fueron determinantes para salvar su vida, Spoya reveló que su diagnóstico médico es delicado. “Tengo fracturas en dos vértebras, me tienen que operar”, declaró en ‘Magaly TV, la Firme’.

Declaraciones de Laura Spoya a 'Magaly TV'

“Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó el muro y no supe maniobrar. Quizás menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé. Lo único que sé es que estoy viva, jodida de la columna pero viva”, añadió.

Asimismo, ante las especulaciones que sugerían que el accidente habría sido consecuencia del alcohol, tras haber asistido al cumpleaños de un socio del podcast de Jefferson Farfán, Spoya fue enfática en negar dichas versiones.

Parte policial de Laura Spoya tras su accidente

Y es que, si bien asistió a una reunión previa, al momento del choque se encontraba realizando un trayecto corto para entregar un objeto a una amiga, razón por la cual vestía pijama, afirmó mediante WhatsApp.

“Nada, cero, es mentira”, respondió sobre los rumores de haber estado en diversos locales nocturnos. Asimismo, indicó que solo realizó un brindis protocolar y que el factor determinante fue el agotamiento físico.

Por otro lado, representantes de su equipo de trabajo confirmaron que la conductora se encuentra fuera de peligro, aunque su pronóstico es reservado debido a la intervención quirúrgica programada para el viernes.

Asimismo, en el lugar del accidente, las autoridades hallaron dentro del vehículo pertenencias personales de la modelo, incluyendo ropa, calzado y maquillaje. En tanto, la camioneta, que sería un canje publicitario, quedó inoperativa.