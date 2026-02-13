Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la madrugada del jueves, la modelo peruana estrelló su vehículo contra una pared en Surco, terminando con lesiones graves en la columna y múltiples contusiones | Foto: Instagram
En la madrugada del jueves, la modelo peruana estrelló su vehículo contra una pared en Surco, terminando con lesiones graves en la columna y múltiples contusiones | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Este jueves, convaleciente y desde una clínica de Lima, la modelo peruana Laura Spoya se pronunció tras el aparatoso accidente de tránsito que protagonizó durante la madrugada, al chocar su vehículo contra una pared en Surco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Laura Spoya se pronuncia tras sufrir accidente vehicular: “Tengo fracturas en dos vértebras”
Farándula

Laura Spoya se pronuncia tras sufrir accidente vehicular: “Tengo fracturas en dos vértebras”

Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de Gonzalo Núñez en programa deportivo
Farándula

Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de Gonzalo Núñez en programa deportivo

“La están evaluando”: Familia de Laura Spoya informa sobre su estado de salud tras accidente
Farándula

“La están evaluando”: Familia de Laura Spoya informa sobre su estado de salud tras accidente

Brian Rullán, exesposo de Laura Spoya, se pronuncia tras el accidente de la reina de belleza
Farándula

Brian Rullán, exesposo de Laura Spoya, se pronuncia tras el accidente de la reina de belleza