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Laura Spoya se sincera tras ser vinculada con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Laura Spoya se sincera tras ser vinculada con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Laura Spoya decidió aclarar las especulaciones sobre un supuesto romance con el joven Sebastián Gálvez, con quién se le ha visto varias veces en situaciones comprometedoras. Además, dejó en claro que no tiene intención de oficializar ninguna relación en este momento.

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