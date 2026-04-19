Laura Spoya decidió aclarar las especulaciones sobre un supuesto romance con el joven Sebastián Gálvez, con quién se le ha visto varias veces en situaciones comprometedoras. Además, dejó en claro que no tiene intención de oficializar ninguna relación en este momento.

En la reciente emisión del programa “Amor y Fuego”, la conductora del podcast “La manada” confesó que no existe ninguna posibilidad de oficializar una relación en estos momentos; sin embargo, no descarta rehacer su vida, ya que tiene toda la libertad de hacerlo.

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“El día que yo oficialice a alguien va a ser una pareja con la cual vaya a querer estar durante muchísimo tiempo. Soy una persona separada, creo que tengo la libertad y el derecho de poder rehacer mi vida en algún momento, espero poderla rehacerla en algún momento, pero cuando llegue la persona indicada, creo yo, ¿no? Mientras no llegue la persona indicada, creo que no podría estar hablando de tener una relación como tal”, dijo, fuerte y claro, Laura Spoya.

Laura Spoya se sincera tras ser vinculada con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

Tras ser consultada sobre la presunta relación con el joven Sebastián Gálvez y el motivo por el cual no da declaraciones al respecto, la exreina de belleza fue directa al responder: “Es mi derecho de mantener ocultas ciertas cosas que no quiero mostrar”.

Asimismo, aclaró que no tiene una relación actualmente y que está a la espera de la persona indicada para formalizar un romance. “No estoy en una relación. El día que yo esté realmente en una y que quiera oficializarla va a ser porque es una persona que considero que va a acompañarme a lo largo del tiempo. A mí no me gusta tener relaciones esporádicas”.

Durante la conversación, Laura enfatizó que prefiere mantener su soltería como un espacio de crecimiento personal antes que forzar un compromiso por presión mediática.

“Estoy más enfocada en recuperar mi imagen, mis marcas, que han sido una tras otra. Y tampoco voy a echar la culpa a la gente. Yo también he cometido errores que al final tengo que ser consecuente y asumir. Que la cagué en varios momentos y está en mi cancha poderlos solucionar”, declaró la también influencer.

Finalmente, Laura Spoya cerró el tema asegurando que seguirá viviendo su vida y va a priorizar a sus hijos siempre. “Como mamá siempre voy a poner primero a mis hijos”, precisó.