Tras anunciar su salida del podcast Good Time, luego de anunciar su separación de su esposo Brian Rullan, Laura Spoya tuvo que compartir un comunicando para explicar si es que también dará un paso al costado del programa televisivo “Al sexto día”. Al respecto, la exreina de belleza no tuvo reparos en pronunciarse.

A través de sus stories de Instagram, Laura Spoya compartió un comunicado de la productora de contenidos Contenedor, responsables del programa “Al sexto día”. Según indicaron, la exMiss Perú mantiene un “contrato vigente” que “incluye una cláusula de exclusividad que respalda su continuidad como figura principal del programa”.

“Ante las recientes especulaciones consideramos oportuno informar a nuestros televidentes y a los medios de comunicación que Laura Spoya continuará siendo la conductora del programa ‘Al sexto día’, emitido cada sábado a las 9:55 p.m. por Panamericana Televisión”, señala la misiva.

Laura Spoya aclara que continuará frente a la conducción de "Al sexto día". (Foto: Instagram)

Asimismo, Laura Spoya también añadió un breve texto al comunicado, esto frente a los rumores de que dejaría el programa de Panamericana para mudarse a Latina y ser la conductora de la nueva temporada de “Yo Soy”.

“Ah, y por si quedaba duda. Por ahí salieron nuevas fake news. Mi familia de ‘Al sexto día’ y yo somos una relación estable. Jeje”, escribió Spoya en su post.

Como se recuerda, Laura Spoya se encuentra en medio de la polémica tras anunciar su separación de su esposo mexicano Brian Rullan. La noticia fue confirmada por la misma reina de belleza luego de los rumores de una crisis matrimonial.

“Es un tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el tema de mi relación, que he tratado de pedirle a la gente que por favor no se involucre y que yo sé lo que estoy haciendo, porque soy únicamente la que sabe lo que está pasando”, dijo durante el podcast que comparte con Gerardo Pe y Mario Irivarren.