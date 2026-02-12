Laura Spoya sufre accidente: Así quedó su camioneta y el lugar donde se impactó | FOTOS

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La conductora y exMiss Perú Laura Spoya se encuentra hospitalizada en una clínica local luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras manejaba su camioneta. El lamentable hecho ocurrió en el distrito de Surco, cerca de las 3:30 a.m. de este jueves 12 de febrero.
TE PUEDE INTERESAR
- Valeria Piazza envía emotivo mensaje a Laura Spoya tras accidente en Surco
- Accidente de tránsito: Laura Spoya es hospitalizada de emergencia
- Comparten mensaje en redes sociales de Laura Spoya tras sufrir accidente de tránsito
- Así quedó el auto de Laura Spoya tras su aparatoso accidente
- Laura Spoya responde de forma contundente a Tilsa Lozano por premio a “La ruptura del año”
Seguir temas