Laura Spoya sufre accidente: Así quedó su camioneta y el lugar donde se impactó | FOTOS

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente de tránsito la madrugada del jueves 12 de febrero. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
Laura Spoya
  • Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente de tránsito la madrugada del jueves 12 de febrero. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
  • Ante el violento impacto, la bolsa de aire de la camioneta se abrió y evitó una tragedia mayor. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
  • Así quedó el muro contra el que impactó la camioneta de Laura Spoya. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
  • La camioneta de Laura Spoya sufrió graves consecuencias tras el impacto. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
  • El lugar del accidente fue acordonado para continuar con las investigaciones. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
  • Restos del vehículo que impactó contra el muro fueron recogidos este 12 de febrero. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
  • Tras el accidente, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica local. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
  • La camioneta de Laura Spoya sufrió un duro impacto y muchas partes del auto salieron volando. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
Por Redacción EC

La conductora y exMiss Perú Laura Spoya se encuentra hospitalizada en una clínica local luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras manejaba su camioneta. El lamentable hecho ocurrió en el distrito de Surco, cerca de las 3:30 a.m. de este jueves 12 de febrero.

