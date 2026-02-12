Laura Spoya sufre accidente: Así quedó su camioneta y el lugar donde se impactó | FOTOS

La conductora y exMiss Perú Laura Spoya se encuentra hospitalizada en una clínica local luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras manejaba su camioneta. El lamentable hecho ocurrió en el distrito de Surco, cerca de las 3:30 a.m. de este jueves 12 de febrero.

De acuerdo con la información difundida, el impacto provocó daños considerables en la unidad, lo que obligó la intervención inmediata de personal de auxilio.

Laura Spoya fue atendida inmediatamente y trasladada a una clínica local, con pronóstico reservado.

Tras el accidente, el lugar de los hechos fue acordonado mientras duren las investigaciones. Además, el auto de Laura Spoya quedó muy afectado, según se pudo confirmar en imágenes.