La conductora de televisión Laura Spoya reveló, el pasado viernes, haber sufrido una severa reacción alérgica tras someterse a un retoque estético en los labios.

El incidente, que relató durante la emisión de su podcast 'Good Time’, causó preocupación entre sus seguidores y, al mismo tiempo, provocó las bromas de sus compañeros, el ‘influencer’ Gerardo Pe y el chico ‘reality’ Mario Irivarren.

Según explicó, tras someterse al retoque, comenzó a notar que sus labios se hinchaban poco a poco , llevándola a buscar atención médica de emergencia. Sin embargo, dejó claro que no cree que se trate de una negligencia.

El suceso ocurrió el 17 de octubre pasado, cuando la exreina de belleza relató que, tras la aplicación de anestesia durante un procedimiento estético en sus labios, comenzó a sufrir una hinchazón inusual y progresiva.

“Empezó a hincharse cada vez más. No es una mala praxis del doctor ni nada por el estilo, fue simplemente una reacción alérgica de mi cuerpo” , explicó Spoya durante la emisión, aclarando que nunca antes había experimentado algo similar.

Debido a la hinchazón desproporcionada y dificultad para hablar, agregó: “Tuve que ir al doctor porque seguía hinchándome cada vez más”. Spoya detalló que, en la clínica, los médicos le administraron inicialmente un corticoide para tratar la reacción.

Al no presentar una mejoría, narró que los médicos decidieron administrarle adrenalina, lo que finalmente logró reducir el edema. “Con eso bajó al 40% y, esa misma noche, ya estaba bien”, aseguró.

Spoya, ya completamente recuperada, volvió a sus actividades con total normalidad. Sin embargo, antes de retomar su rutina, fue objeto de bromas por parte de sus compañeros, quienes incluso llegaron a creer que era un filtro para fotos.

Laura Spoya tras una severa reacción alérgica