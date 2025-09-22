En su reciente participación en El valor de la verdad, Néstor Villanueva protagonizó uno de los momentos más emotivos al revelar que su padre atravesó una delicada crisis de salud tras las palabras de Susy Díaz en televisión. Conmovido, el artista contó que su progenitor sufrió un derrame cerebral que le ocasionó parálisis en el rostro y en parte del cuerpo.

Villanueva recordó que, en medio de disputas con Florcita y con acusaciones constantes en su contra, eligió mantenerse en silencio para no enfrentarse públicamente con la madre de sus hijos.

“Había problemas con la mamá de mis hijos y me acusaban de muchas cosas en televisión. Yo no salí a responder para nada. No quería pelearme ni tener un enfrentamiento en televisión con la mamá de mis hijos, porque de por medio están mis hijos”, expresó entre lágrimas.

El cantante relató que la situación se agravó cuando los medios buscaron directamente la opinión de su padre, lo que lo entristeció profundamente. Poco después, Susy Díaz lanzó una dura frase en un programa:

“De esa familia no me hables, esa familia para mí está muerta, porque ese señor ha visto que su hijo le pega a mi hija en su delante y no ha hecho absolutamente nada”. Según Villanueva, estas palabras detonaron el derrame. “Eso fue lo que explotó y mi papá se puso mal. Yo me enteré después”, reveló.

“Le dio un derrame”, confesó con la voz entrecortada. El conductor del programa precisó que el episodio generó parálisis parcial, lo que Villanueva confirmó: “Sí, de la cara o de todo el cuerpo. De la cara y también el brazo no podía moverlo, estaba mal. Por suerte, ya está recuperado”.

El intérprete aseguró que este hecho lo llevó a tomar una decisión legal. “Hablé con el abogado y decidimos entablar una demanda por lo que había dicho la señora, porque ya se había metido con mi familia, ya no era el problema conmigo”, indicó.

Aunque su padre logró recuperarse, Villanueva confesó sentirse culpable: “Yo me sentí culpable por todo esto porque mi papá salió afectado con ese comentario que hizo la señora. Quizá he expuesto a mi familia con esto”.