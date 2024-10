Leonard León fue captado en una supuesta infidelidad a su pareja Olenka Cuba, tras ser visto en aparente estado de ebriedad bailando e intercambiando actitudes cariñosas junto a otra mujer, en un club nocturno de San Borja, luego de una presentación realizada en Miraflores. Aunque la escena generó especulaciones sobre una posible infidelidad, el cantante se pronunció para desmentir las acusaciones.

A través de sus redes sociales, León negó haberle sido infiel a Olenka Cuba. “Ante las imágenes emitidas, debo aclarar que en ningún momento existió la intención de faltar el respeto a una relación” , escribió, detallando que su acercamiento con la mujer fue involuntario y que no besó a la joven. “En todo momento le estaba hablando al oído a la Srta. y me incliné porque mi amigo me estaba hablando”, agregó.

Comunicado de Leonard León

Comunicado de Leonard León

El cumbiambero también reconoció que se encontraba en estado de ebriedad debido a los shows de aquella noche, lo que habría contribuido a su comportamiento. “Olenka tenía conocimiento de que estaba en ese lugar, y si yo hubiera tenido otra intención, habría habido imágenes de besos. Sin embargo, no existen” , aclaró, para luego disculparse con ella. “Pido disculpas a Olenka y a toda mi familia por los daños ocasionados en esas imágenes”, colocó en sus historias de Instagram.

El incidente ha generado revuelo, sobre todo porque no es la primera vez que Leonard León se ve envuelto en una situación similar. En el pasado, también fue captado en compañía de otra mujer, aunque en esa ocasión él negó haber sido infiel, asegurando que se trató de un montaje.

De otro lado, en esta nueva revelación del programa de Willax TV, se evidenció al cantante ebrio y con actitudes sospechosas con otra mujer. En las imágenes, se ve a Leonard abrazando a la joven, para luego besarle las mejillas al ritmo de la música. Acto seguido, cuando la mujer se levantó a bailar delante de León, el música habría besado sus glúteos en una actitud sugerente.

Ante los hechos, el cantante dijo que no trató de besar a la joven que bailaba, sino que intentó hablar con su amigo, quien estaba en aquella misma dirección. “[...] Me incliné hacia mi lado derecho porque mi amigo me estaba hablando, y lo de la mano en mi pierna fue un acto involuntario producto del estado en que me encontraba”, dijo desconociendo a la mujer.