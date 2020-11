Hace algunos días el cantante Leonard León fue captado intentando besar a una mujer en Pucallpa por las cámaras de “Amor y Fuego” y Rodrigo González hizo rebote de la imagen en sus redes sociales.

Se conoció que el cantante de cumbia estaba intentando besar y abrazar a una chica llamada Nicolle Sánchez de 20 años. Es así que Olenka Cuba, la actual pareja del cumbiambero, fue consultada sobre lo sucedido.

Cuba sorprendió al afirmar que no es la primera vez que se separan. “Ya nos habíamos separado antes, volvimos hace poco. Parece que no quiere cambiar. Ya no pasa nada entre nosotros”, sentenció Cuba, con quien Leonard León tiene una hija.

Del mismo modo, la modelo señaló que sabe la clase de padre de es León y lo considera una persona responsable. “Puede venir a ver a su hija cuando quiera, no le voy a cerrar las puertas de mi casa”, comentó.

Hasta el momento, el cantante de cumbia no ha salido al frente a defenderse tras la difusión de las imágenes. En sus redes sociales tampoco ha compartido algún tipo de información.

Cabe señalar que Cuba y León están juntos desde el 2012 y en el 2018 anunciaron la llegaba de su primera bebé. En el 2019 se separaron, pero a los meses volvieron a retomar la relación.

VIDEO RECOMENDADO

Leonard León es captado tomando con misteriosa mujer en Pucallpa

Leonard León es captado tomando con misteriosa mujer en Pucallpa (Video: Instagram)