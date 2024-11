Leslie Moscoso, exbailarina y personalidad de la televisión, reveló que varios futbolistas intentaron conquistarla ofreciéndole regalos y viajes. Sin embargo, ella aseguró haber rechazado esas propuestas al descubrir que algunos de los deportistas estaban casados. Moscoso destacó que no estaba dispuesta a involucrarse con hombres comprometidos, a pesar de las ofertas que recibía

Aunque Moscoso no reveló el nombre del futbolista en cuestión, insinuó que uno de ellos, al que describió como de “orejas grandes”, le habría enviado mensajes con intenciones románticas. Esto ha generado especulaciones sobre si podría tratarse de Edison Flores, conocido como El Orejas, quien actualmente se encuentra envuelto en una controversia debido a las investigaciones por lavado de activos en el Caso Chibolín, en el que su esposa, Ana Siucho, está involucrada.

“Me escribió uno que tiene orejitas grandes también, no voy a decir nombres, pero cuando eres una chica soltera y atractiva, te escriben y te invitan. Estuve por aceptar, pero dije no. Investigué y era casado, dije, no hay forma, qué le pasa. ‘Estoy separado’, me dijo. Yo no estaría con un hombre casado”, comentó, para luego agregar que otro futbolista, a quien se lo relacionaría con el chocolate, le habría escrito también.

La cantante dijo también que estos personajes le ofrecieron regalos de lujo, como comprarle pasajes y ropa cara, pero Moscoso rechazó la oferta: “Yo puedo comprarme mis cositas sola”, afirmó. Al respecto de sus declaraciones, ninguno de los deportistas se han pronunciado.

En relación con su vida sentimental, Moscoso también habló sobre su relación pasada con Luisito Sánchez, destacando que su falta de lealtad fue determinante para que la relación no perdurara. “Luisito como amigo es espectacular, como pareja creo que él no tiene claro el significado de lealtad, porque sin lealtad no hay nada”, afirmó Moscoso.

Tras ello, complementó que su relación estuvo marcada por infidelidades. “Él decía: ‘Envidian nuestro amor’. A los meses quedé embarazada. Se hablaban de muchas infidelidades”, comentó.