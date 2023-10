La cantante peruana Leslie Shaw reveló que suele decir mentiras cuando cree necesario hacerlo, ya que, según la artista una “mentira piadosa” no provoca daño a otras personas.

“Sí miento, cuando es necesario, a veces, una mentirita piadosa no le hace daño a nadie”, dijo la intérprete que participará en el programa ¿Cuál es el verdadero?, de América TV.

Asimismo, Shaw se mostró segura al decir que su pareja, el cantante conocido como “El Prefe”, nunca le ha mentido y que sabe leer los gestos de su novio para detectar eventuales mentiras.

“La verdad, él no me miente nada, hasta ahora no, pero yo sí lo sé leer”, indicó Leslie, quien afirmó también que ante una posible infidelidad no sabría reaccionar. “Tendría que ver el contexto y de ahí sacar una conclusión”, puntualizó.

Leslie Shaw en “¿Cuál es el verdadero?”

Leslie Shaw participará en “¿Cuál es el verdadero?” junto con Natalia Salas y Yolanda Medina. “Me doy cuenta de que alguien me está mintiendo cuando no me ve a los ojos”, aseveró.

Por otro lado, la cantante se refirió a sus competidoras, especialmente de Yolanda a quien deseó conocer. “La verdad yo quería conocer hace mucho tiempo a Yolanda, así que esta es mi gran oportunidad”, indicó.

¿Cuál es el verdadero? es un programa de América TV que se emite a las 9 p.m.