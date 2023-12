¡No se calló nada! Leslie Shaw arremetió en contra de su expareja Mario Hart y la cantante Handa por el remix de “Tal para cual”, que estrenó recientemente el automovilista junto con el reggaetonero Kale y Jota Benz.

Leslie y Hart publicaron en el 2016 la primera versión del tema cuando eran pareja. Según la rubia, esta nueva versión arruinó la pieza porque cambiaron el temática central, que inicialmente era el amor y ahora es la infidelidad.

De ese modo, la artista concedió una entrevista al programa Magaly TV la Firme, de la conductora Magaly Medina y se refirió despectivamente al tema que Hart y sus amigos publicaron.

“‘Tal para cual’ era una canción linda, la han malogrado”, dijo Shaw a su estilo. “Era una canción de amor y ahora es de infidelidad, que ella (Handa) es la trampa y al otro (Mario Hart) le encanta hablar de infidelidad, bien cara de palo”, añadió.

Como se recuerda, Mario Hart promocionó en América TV el nuevo remix de “Tal para cual”. Esta canción fue reinterpretada por un grupo de artistas urbanos peruanos, los cuales eran Handa, Jota Benz y Kale. El estreno oficial en plataformas digitales se realizará el 17 de diciembre.

Por otro lado, Leslie Shaw dijo que estrenará su propia versión del tema “Tal para cual”, en donde hará catarsis por la infidelidad que cometió Mario Hart durante su relación con ella.

“Yo me he juntado con el productor de verdad, el original. Estoy haciendo la respuesta a la ca***a que me hizo este, que me hizo ‘cachuda’ a nivel nacional. ¿Yo por qué me voy a quedar callada?”, relató.

La artista añadió que publicaría el tema por su cuenta, es decir, sola. “Yo solita, no necesito a nadie que me esté haciendo barras”, aseveró.

Tras ello, Leslie criticó el playback que supuestamente Mario Hart y compañía habrían realizado en su presentación. “El público se merece algo bueno, no puedes estar pretendiendo ser la Voz del género (urbano) ¡No seas payaso!”, indicó.

También cuestionó la cantidad de interpretes que se emplearon para un tema y contrastó que otros productores peruanos realizan sus proyectos de forma individual. “Ellos no necesitan estar cantando con cinco, seis, siete personas”, sentenció.

Leslie Shaw quiere cantar con Daniela Darcourt





Acto seguido, durante la entrevista con Magaly Medina, Shaw compartió su deseo por interpretar un tema musical con la salsera Daniela Darcourt.

“Yo canto lindo, yo he cantado ópera, rock, cumbia... Canto lo que quieras”, detalló. “Yo quiero ir y hablar con Daniela (Darcourt), pues. ¿Crees que quiera hacer una canción conmigo?”, preguntó la cantante.

“Yo creo que sí”, respondió Magaly Medina. “Daniela (Darcourt) es muy generosa, porque el verdadero talento es generoso”, complementó Medina.

Esta revelación fue compartida cuando Leslie Shaw anunciaba que participará en un evento musical que organiza una radio local. Ella compartirá escenarios con Brunella Torpoco, Daniela Darcourt y otros artistas.