¡La polémica no se detiene! Leslie Shaw arremetió nuevamente contra sus detractoras, esta vez se dirigió a Michelle Soifer quien la calificó de ridícula y que algunos productores peruanos ya no tenían intenciones de trabajar con ella.

En ese sentido, la intérprete de “Faldita” acudió al set de Magaly TV la Firme para responder las críticas que ha venido recibiendo en las últimas semanas.

De este modo, Shaw cuestionó a Soifer por su actual participación en el reality de competencia Esto es Guerra, indicando que su prolongada permanencia sería una señal de estancamiento profesional.

“Yo voy a decir solo una cosa. Hay niveles. No sabía que había tantos envidiosos, huele la envidia hasta acá. Yo seré ridículamente talentosa, (pero) ridícula las otras que están haciendo educación física hace 20 años”, dijo Leslie.

¿Cómo se originó la enemistad entre Leslie Shaw y Michelle Soifer?





En otro momento de la entrevista, Leslie Shaw relató a la Urraca que su enemistad con la excombatiente inició porque esta habría tratado de copiarle su estilo artístico.

“La conozco de lejitos no más, pero ya desde hace varios años empezó a incomodarme por varias cosas que me iba enterando”, dijo.

“Yo invierto, viajé a Nueva York, busqué al diseñador Augusto Manzanares para que me vista (…) y de ahí la veo a la otra (Micheille Soifer) con la ropa de Augusto. ¿Qué le habrán ofrecido? Yo me molesté. De ahí me entero de que llaman a mi manager, a mi maquilladora…”, contó.

Handa estrena canción en que arremete contra Leslie Shaw





Otra artista que se ha unido a la críticas en contra de Leslie Shaw fue Handa, quien publicó un tema musical donde la acusa de fomentar la desunión en el gremio musical.

“Y tengo de respaldo a todo el género femenino, el mismo género que le viene metiendo al corazón, mientras que tu ego intenta crear desunión, a mí me apoyan hasta los productores por Cali y a ti te está apoyando una tal Magaly”, fue una de las severos versos que Eva Bustamante (Handa) dijo.