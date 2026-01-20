“No le suma”: Leslie Shaw critica participación de Christian Cueva en conciertos de Pamela Franco

La cantante peruana Leslie Shaw lanzó duras críticas contra la reciente incursión de Christian Cueva en la industria musical, específicamente presentándose en los conciertos en vivo de Pamela Franco, su actual pareja.

Según la intérprete de ‘Faldita’, la participación del futbolista no aporta valor al espectáculo y, por el contrario, afecta la imagen profesional de Pamela.

“Ay, a mí ella me parece regia, pero siento que el novio le quita puntos. No le suma en el escenario; al revés, creo que le resta” , sentenció Leslie en ‘Amor y Fuego’.

De otro lado, la cantante resaltó que el esfuerzo de producción de Franco se ve opacado por el estilo de Cueva. “Ella tan regia con su vestuario, cuerpazo, su orquesta… ¡pum, pum, pum! Y el otro ahí todo borracho y con su short y su chancleta”, cuestionó.

Consultada sobre la posibilidad de realizar una colaboración musical con el ahora aspirante a cantante, Shaw descartó de plano cualquier acercamiento. “No, no… ‘tururu’, este número está fuera de servicio”, dijo.

Por su parte, Cueva intentó inicialmente mantener una postura diplomática ante las cámaras, señalando que respeta la opinión de Shaw por ser “una dama”.

Sin embargo, un supuesto audio filtrado reveló otra postura del cantante. “Yo te voy a decir quién es Leslie Shaw”, se oyó.

Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’ fueron denunciados por agresión a César BK

En paralelo a estas declaraciones, el cantante César BK denunció formalmente a Leslie Shaw y a su pareja, conocido como ‘El Prefe’, en la comisaría de Surco por presunta agresión física y verbal.

Según el testimonio del artista, el novio de la cantante le propinó un golpe en el rostro mientras se encontraban en una grabación para una emisora radial en Villa El Salvador.

“Ella también la estoy denunciando por agresión verbal porque me dijo frases homofóbicas por montón” , afirmó el artista, quien ya solicitó garantías para su vida tras denunciar supuestas amenazas posteriores.