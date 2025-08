Leslie Shaw vuelve a ser noticia luego de referirse a su expareja Mario Hart. Esta vez, la cantante de “La faldita” aseguró que el piloto y su familia tienen contactos importantes en diversos sectores, por lo que no le sorprende la rápida sentencia al bailarín húngaro que fue denunciado por tocamientos indebidos a Korina Rivadeneira.

En una reciente conversación con la prensa, la cantante peruana recordó que a ella también intentaron perjudicarla; sin embargo, en su caso le tocó una jueza que evaluó con objetividad su situación.

“Mejor no digo lo que opino porque si no otro chongo más (en referencia al caso Korina Rivadeneira). A mí también me quisieron aplicar esa de… uf, si yo hablara”, expresó Leslie Shaw.

Leslie Shaw hace peculiar revelación sobre Mario Hart y recuerda su relación. (Foto: Instagram)

“Hace años, la ‘rata’ (hablando de su expareja) y su papá me quisieron jo…, pero no pudieron, menos mal que me tocó una jueza. Ahí donde lo ven tiene sus contactos, pero al final a esa gente le va mal”, agregó la cantante.

Como se recuerda, Leslie Shaw y Mario Hart mantuvieron una sólida relación hasta su ruptura en 2016. En aquel entonces, la cantante confirmó que su romance llegó a su fin tras una infidelidad del piloto.

Por otro lado, Leslie Shaw no se duerme en sus laureles y anunció que su tema “Hay niveles” fue presentado a los Latin Grammy 2025 para ser considerado en las categorías “Canción del Año”, “Grabación del Año” y/o “Mejor canción tropical”.