No cabe duda que las mujeres cuidan mucho su apariencia física y nadie debe tolerar opiniones sobre tu imagen que no solicitaste. Tal fue el caso de Leslie Shaw, quien no se quedó callada ante las declaraciones de ‘Cuto’ Guadalupe, quien afirmó que la artista es una persona totalmente diferente cuando no usa maquillaje.

“La blanquita, Leslie Shaw, a ella nunca la entendí porque cuando estaba sin maquillaje, entraba así (hace un gesto de ocultar su rostro y se ríe). Yo nunca la pude ver así, sin maquillaje. Ella llegaba al set así (oculta su rostro). ¿Qué le pasa a esta chica?”, fueron las palabras del locutor.

Ante las cámaras de Amor y Fuego, la cantante mostró su incomodidad y bastante molesta se refirió a las palabras del futbolista, asegurando que no debería meterse en asuntos ajenos.

“Qué imbécil ¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido. ¡Qué comentario más desubicado!”, aseguró.

Asimismo, le pidió que se ocupara de sus propios asuntos y no estuviera pendientes de temas que no le competen, ya que, si bien a ella no le interesa la opinión del exjugador, a otras personas podría llegarlas a lastimar con comentarios tan desubicados.

“Para empezar, yo siempre llegaba tarde (al programa), seguramente no quería perder el tiempo saludándolo porque ni mi amigo es, ni me interesa. Yo siempre he andado sin maquillaje en el canal y me importa tres pepinos si le parezco linda o fea con o sin maquillaje. Yo soy hermosa y fabulosa”, aseguró la artista.