Leslie Shaw negó haber hecho playback con Luis Fonsi e ironiza sobre comentario de Salim Vera

Leslie Shaw se pronunció en torno a los recientes comentarios de Salim Vera, quien puso en duda la calidad vocal de la artista y del puertorriqueño Luis Fonsi, luego del dúo musical que realizaron en la apertura de los Juegos Panamericanos 2019.

"Hoy les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback. Doy clases de canto a reguetoneros", señaló el líder de Libido en clara alusión a Shaw y Fonsi.

Salim Vera en Instagram

Salim Vera también cuestionó la elección del intérprete de "Despacito" como figura estelar de la inauguración del evento deportivo.

Al ser consultada sobre el tema por el programa "En exclusiva", de Panamericana Televisión, Leslie Shaw negó que junto a Luis Fonsi hayan hecho playback en los Panamericanos 2019. Dijo que hubo una grabación previa, pero aclaró que fue para los ensayos de los bailarines.

Posteriormente, Shaw ironizó sobre el comentario del rockero nacional. “Me da hasta risa un poquito, no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho como canta él. De repente, dentro de cinco años lo llamen, no sé...”, dijo en declaración a "En exclusiva", espacio de Panamericana Televisión.