Leslie Shaw: "No voy a parar hasta tener mi canción con Luis Fonsi" |VIDEO

Leslie Shaw se encuentra en Miami preparando nuevos proyectos musicales al lado de una "artista muy grande". Y asegura que no descansará hasta grabar un tema en dúo con Luis Fonsi con quien interpretó el tema "Échame la culpa" en la apertura de Los Panamericanos Lima 2019.

"Voy a regresar a Lima con sorpresas y no voy a parar hasta tener mi canción con Luis Fonsi. Tengo su teléfono, lo voy a llamar", manifestó la intérprete de 'Faldita'. "Es un caballero, me hizo sentir súper cómoda, después del show fue a mi camerino, me abrazó y me dijo: 'cuenta conmigo para lo que necesites''", acotó en entrevista con el programa "Válgame Dios".

En otro momento de la conversación, Leslie restó importancia a los comentarios de Salim Vera, quien dejó entrever que la cantante y Luis Fonsi hicieron playback en los Panamericanos 2019.

"No lo conozco, yo seguía mucho Líbido, no sé por qué dijo eso, pero ya fue", detalló.

SOLTERA

Asimismo, negó haber iniciado un romance con el cantante peruano Diego Val, con quien fue captada caminando de la mano en calles de Miami.

Leslie Shaw en entrevista con "Válgame Dios". (Video: Latina)

"Me parece guapo, pero somos amigos. Me invitó a un concierto, hemos compartido tres o cuatro días, incluso salimos juntos en su cumpleaños, pero solo eso", comentó la artista.

Finalmente dijo que está enfocada a crecer como artista. En ese camino alista un nuevo proyecto junto a una "artista muy grande".