Leslie Shaw empieza el 2025 con anuncio de nuevas canciones, entre ellas, una colaboración al lado de Marisol y una mujer misteriosa, la cual muchos han identificado como Pamela López. Al respecto, la cantante no descartó que se trate de ella y respaldó la incursión de López en el mundo artístico.

Leslie Shaw reveló que su nueva cumbia estrenará el 10 de enero y que espera sea del agrado de sus fans. Asimismo, reveló que conoce a Pamela López desde hace tiempo y que respalda su incursión en la escena artística nacional.

“Se viene una canción con Marisol, será una cumbia y se estrenará el 10 de enero. Sí. La conozco de antes y hace poco nos hemos vuelto a encontrar. Me parece que está regia, guapa, joven y es un mujerón, que tiene mucho pan por rebanar”, aseguró Shaw.

“Tiene derecho a facturar. Veo que es regia y tiene mucho por recorrer”, añadió la cantante en una reciente entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Leslie Shaw también opinó sobre la incursión de Christian Cueva en la escena musical con su versión de “El cervecero”. Según dijo, ha visto algunos videos y le recomienda al futbolista contratar un asesor de imagen porque “su look está terrible”.

“He visto videos, en el Perú se vale de todo mientras entretengas al público. Está cobrando como si fuera el artista del año, pero debería llevar unas clases de canto y hacerse un cambio de look, porque su look está terrible. No puede estar con short o jean en los escenarios. Debería contratar un asesor de imagen y arreglarse el cabello. No está a mi nivel”, señaló Shaw.

Leslie Shaw y Marisol en nueva entrega musical