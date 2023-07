La cantante Leslie Shaw mantiene en reserva los detalles de su relación con el cubano El Prefe; sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa reveló que planea casarse con el joven intérprete antes de fin de año y en Miami, Estados Unidos.

En una reciente conversación con el diario Trome, Leslie Shaw aseguró que, si bien no tiene planeada una fecha exacta para su matrimonio, sería antes de fin de año y en Miami, ya que su familia y la de su futuro esposo vive allá.

“Todavía no tenemos fecha exacta para la boda, pero será antes de fin de año, es lo que tenemos pensado. Me gustaría que sea allá (en Miami) porque nuestra familia vive allí, tal como mi hermana y mis sobrinos. No quiero que sea frente al mar, sino que me gustaría una boda en el campo”, reveló Leslie Shaw.

Sobre la posibilidad de tener hijos con ‘El Prefe’, joven intérprete cubano 13 años menor que ella, Leslie Shaw aseguró que no está entre sus planes.

“No, eso no. Queremos seguir creciendo artísticamente, hijos no. No está en los planes y no creo que se dé tampoco”, precisó la intérprete de la “Faldita”.

Recientemente, la cantante peruana Leslie Shaw anunció el estreno de “Dile adiós a tu ex”, tema que llega acompañado de un llamativo videoclip, que fue dirigido por Sergio Llorente y cuenta con la participación de las modelos María López y Vania Bludau.

Leslie Shaw se presenta en eeg