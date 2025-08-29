Leslie Shaw reapareció en “Magaly TV, la firme”, pero esta vez para rectificarse por unas declaraciones que hizo sobre Mayra Goñi en una anterior participación en el programa de Magaly Medina. La cantante ofreció disculpas públicas a la actriz por un comentario inapropiado.

En una reciente aparición, Leslie Shaw dijo que Mayra Goñi se mantenía en Estados Unidos usando una tarjeta especial llamada ‘Fornicard’. “Es una bromita”, dijo en aquella oportunidad; sin embargo, tuvo que rectificarse tras recibir una carta notarial de la actriz.

“He recibido una carta notarial de Mayra Goñi pidiéndome rectificarme, entonces para no meter la pata, mi abogado ha dicho que lea”, explicó Leslie Shaw antes de leer el comunicado redactado por su defensa legal.

Leslie Shaw se disculpa con Mayra Goñi por comentario fuera de lugar en “Magaly TV, la firme”. (Foto: Captura de video)

Fiel a su estilo rebelde, Leslie Shaw leyó el comunicado de su abogado con mucho énfasis. En la misiva, la cantante se retracta por las declaraciones que brindó sobre Mayra Goñi.

“Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención ofender ni dañar a Mayra Goñi. Lo que dije sobre la ‘Fornicard’ no buscaba relacionarla con nada indebido ni con lo que ella menciona en su carta notarial. Si mis palabras causaron incomodidad, le ofrezco mis disculpas públicas como Leslie Shaw y como la ‘Barbie de la cumbia’ y retiro cualquier comentario que pueda haber sonado ofensivo. Gracias”, es lo que dijo Shaw.

Por su parte, Magaly Medina señaló que Mayra Goñi debería aceptar estas disculpas de parte de Leslie Shaw: “Creo que lo debe aceptar, son unas disculpas públicas. No lo ha dicho con ánimo serio porque no es así”, aclaró.