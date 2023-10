La cantante urbana Leslie Shaw se mantiene al tanto del retorno musical de su expareja, el automovilista Mario Hart, quien tras volverse viral en redes sociales, anunció que volvería a impulsar su carrera artística.

En ese sentido, durante una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok, la peruana criticó a Hart por su regreso a la música, el cual se dio justo después de que varios usuarios de internet viralizaran sus canciones a manera de humor.

“El Perú merece más que un meme, ¡por favor! No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’”, dijo la rubia.

Por otro lado, Shaw le recomendó al exchico reality que mantenga ejerciendo su carrera como automovilista, ya que no considera que tenga las habilidades para ser un cantante.

“No sé qué tenga el otro que ofrecer, yo creo que mejor se quede ahí con los carros, ¿no? Que al menos ahí ganó un premio que otro. Es que para ser artista tienes que tener talento”, sentenció.

Cinti G afirma que Mario Hart no tiene técnica vocal

Leslie Shaw no es la única que criticó la carrera musical de Mario Hart, días antes, la hija del recordado Tongo, la joven Cint G, aseguró que el influencer no tiene técnica vocal, por lo que descarta hacer una colaboración con él.

“Me sentí ofendida porque Mario no canta, pues carece de técnica vocal y esa es mi opinión. No estoy ofendiendo a nadie, no soy una virtuosa del canto, pero he estudiado y sé de música”, dijo la artista.

Por su parte, Shaw anunció que lanzará una versión nueva de su canción Tal para cual, pero esta vez sin la voz de su expareja, Mario Hart.