Leslie Shaw calificó de “karma” la reciente separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, afirmando que la modelo de origen venezolano utilizó al piloto de autos con el único objetivo de asegurar su permanencia legal dentro del territorio peruano.

“Ella solamente se quería asegurar de quedarse acá. Ahorita ya como se aseguró, ya no la van a sacar… usado el otro, ese es su karma, lo usaron”, manifestó Shaw en el podcast Trivu, agregando: “Claro, bien hecho, es su karma”.

Leslie Shaw arremetió a Korina Rivadeneira al afirmar que Mario Hart la engañó con ella | Foto: Magaly TV

Por otro lado, al ser entrevistada por "Magaly TV La Firme", la intérprete detalló el comportamiento del deportista cuando eran pareja, revelando que descubrió dos infidelidades, con la exmodelo Olinda Castañeda y luego con Rivadeneira.

En ese sentido, explicó que el segundo episodio, con la venezolana, sucedió precisamente el día del estreno de una obra teatral, donde asistió la familia de Hart y él le envió flores para ocultar el hecho que se difundió poco después.

"Confié en él, lo perdoné y de ahí me enteré de que estaba con la Korina(...) Fue lo del estreno de la obra, fue toda su familia, él me mandó rosas y el lunes salió el ampay de él con ella”, sostuvo.

Leslie Shaw se niega a declarar a 'América hoy'

Finalmente, Shaw recordó el inicio de su romance con el piloto, admitiendo que aceptó salir con él por un arranque de despecho tras sufrir el desplante de otra relación.

La cantante concluyó que en esa época “era una niña” y se encontraba sumamente ilusionada, por lo que reconoció como una equivocación haberle otorgado una segunda oportunidad al exchico “reality” tras sus recurrentes faltas.