La cantante reconoció que se involucró con Mario Hart por inmadurez y despecho tras sufrir una decepción amorosa previa | Foto: Instagram / Composición EC
La cantante reconoció que se involucró con Mario Hart por inmadurez y despecho tras sufrir una decepción amorosa previa | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Leslie Shaw calificó de “karma” la reciente separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, afirmando que la modelo de origen venezolano utilizó al piloto de autos con el único objetivo de asegurar su permanencia legal dentro del territorio peruano.

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