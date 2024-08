Tras una ardua competencia, la tercera noche de expulsión de “El Gran Chef Famosos La Academia” terminó con las aspiraciones de Leslie Shaw en el programa. La cantante es la tercera participante en abandonar el reality de cocina, pero no sin antes agradecer a la producción y “la paciencia” del jurado.

Frente al exigente jurado, Leslie Shaw no pudo convencer con su preparación y terminó siendo eliminada. Carlos Palma, Jely Reátegui y Diana Sánchez fueron los famosos salvados por Javier Masías y Giacomo Bocchio.

“Quiero agradecer a la producción, que han sido muy lindos conmigo. Soy super apasionado con lo que me gusta hacer, no puedo evitar amar tanto la música. Me he probado que si quiero puedo hacerlo. Agradezco mucho la paciencia de los juecitos. Voy a tratar de mejorar y si es que me invitan de nuevo prometo sorprenderlos”, dijo Leslie tras ser eliminada.

Por su parte, el jurado Giacomo Bocchio también tuvo palabras hacia la participante, a quien en anteriores oportunidades había cuestionado por su presunta falta de interés de ser parte de “El Gran Chef Famosos La Academia”.

“Creo que en la vida hay un momento para todo, este es un momento para aprender. Dios quiera que la vida nos dé otra oportunidad y cuenta con que voy a tener la voluntad de enseñarte y espero encontrar la voluntad de aprender”, dijo el jurado.

De esta manera, Leslie Shaw se convirtió en la tercera participante en abandonar la competencia de “El Gran Chef Famosos La Academia”. Antes de la cantante, fueron eliminados Israel Dreyfus y Matilde León.

