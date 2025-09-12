Leslie Stewart se sumó a la lista de personajes que, de alguna manera, han hablado sobre Pamela López. En una reciente entrevista, la actriz resaltó que la aún esposa de Christian Cueva no llegó a la televisión por algún talento, sino por su escándalo mediático con el futbolista.

En una reciente conversación con el programa “Todo se filtra”, Stewart fue abordada por un reportero que le preguntó si se había molestado porque anunciaron a López en un evento en común. “Qué chistoso eres, pero no me molesta para nada”, dijo la actriz.

Stewart también habló sobre Pamela López, con quien coincidió en un evento benéfico, y aclaró que no le molesta estar en el ojo de la tormenta; sin embargo, si está inconforme con “los escándalos”.

Leslie Stewart comenta sobre la popularidad de la trujillana. (Foto: Todo se filtra)

“Bueno, imagínate, ese es el pan de cada día. Ya nosotros, los artistas, estamos en un plano al lado. La verdad, lo que vende son los escándalos, el qué dirán, las peleas entre unos y entre otros, pedir plata. Pero todo bien”, resaltó la actriz.

“Tampoco no había las redes, porque me hubiera metido en más de un problema, pero en todo caso, nosotros éramos artistas. No éramos la ‘amante de’, la ‘hermana de’. Es gente que ha llegado a la tele, no por mérito propio, sino por algo más. Para que cuente, ¿qué?, ¿Cuánto le quiere quitar al marido?”, agregó irónicamente.

Como se recuerda, Pamela López recientemente llegó a un acuerdo con Christian Cueva por el régimen de visitas de sus hijos en común. Además, la trujillana resaltó un cambio de actitud en el futbolista.