En el reciente programa de “Magaly TV La Firme”, transmitido este 29 de octubre, Karen Bustamente, actual pareja de Jaime La Torre, dio fuertes declaraciones en contra de Leysi Suárez. Y es que reveló que la exactriz cómica la ha venido amenazando desde que salió el primer ampay en el que se le ve a ella teniendo una relación clandestina con La Torre, quien en ese momento era la pareja sentimental de Suárez.

“Desde que se supo de mi existencia, Leysi ha estado insultándome y amenazándome. No entiendo por qué debo seguir recibiendo este maltrato”, señaló Karen Bustamente. Como se recuerda, la situación entre ambas se puso más tensa luego de que Suárez fuera denunciada por violencia física.

En otro momento, Bustamante, lejos de autocalificarse como víctima de la situación, indicó que viene enfrentando una campaña de desprestigio. “Me han denigrado en televisión nacional. Desde que salió el primer ampay, he sido objeto de amenazas, insultos y comparaciones horrorosas”, dijo.

Por su parte, Leysi Suárez ha negado tajantemente todas las acusaciones en su contra y sigue defendiendo su postura.

Por último, Bustamante no solo pidió a Suárez parar con la violencia, sino también que enfatizó en su derecho a vivir su vida personal sin rendirle cuentas a nadie. “Estoy tan sola y libre que puedo hacer de mi vida personal lo que me dé la gana. No tengo por qué dar explicaciones a nadie”, afirmó.