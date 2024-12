Leysi Suárez acudió ante la Fiscalía para responder la denuncia que Karen Bustamante, actual pareja de su exesposo Jaime la Torre, presentó contra ella por presuntas agresiones físicas y psicológicas, ocurridas al interior de su vehículo en noviembre.

Al respecto, Leyso contó se opuso a que su hija con Jaime conviviera con Bustamante, debido al romance que esta última mantuvo con él durante su matrimonio. Además, un presunto insulto por parte de la iquiteña habría desencadenado el altercado en Jesús María.

“Empezó a arañarme. Yo la agarré, pero ella me agarró de los pelos. Quería arrancarme los pelos. Quería arañarme la cara”, denunció Karen en “Amor y Fuego”, por su parte.

En ese sentido, La Torre se mostró sorprendido por la denuncia, pero destacó su buena relación paternal con Leysi. “Como padres nos llevamos muy bien. No tengo conocimiento de la denuncia, pero todo con ella, por el bien de mi hijita”, declaró.

Finalmente, Suárez fue captada cuando llegó a la Fiscalía, donde aclaró su situación familiar. “Estoy bien con mi esposo. Con mi esposo no, con el papá de mi hija”, precisó en un momento de confusión.

Por otro lado, la modelo dejó entrever que por ningún motivo retomaría su relación con La Torre y que sus conflictos habrían sido resueltos. “Yo soy eufórica, digo las cosas como son. No soy hipócrita y, si me equivoco, lo siento, pero no me guardo nada”, afirmó a Trome.