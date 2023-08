La presentadora Leisy Suárez afirmó que se percibe como una especialista en descubrir personas mentirosas luego de haber sufrido la infidelidad de su esposo.

“Después de todo lo que he pasado, puedo considerarme una experta descubriendo mentirosos, hasta me he vuelto psicóloga”, sentenció. “Dicen que la intuición de la mujer es la mejor respuesta para detectar a los mentirosos”, agregó Suárez.

Leysi Suárez enfocada en su trabajo

Por otro lado, la empresaria comentó que a pesar de los episodios difíciles que vivió, se encuentra en una buena etapa de su vida y no pretende retroceder. También dijo que está dedicada a su programa de radio.

“Me encuentro en una buena etapa de mi vida, tener a mi hija a mi lado me llena de felicidad y yo siempre seré su heroína. […] Ahora estoy enfocada en mi programa de radio y en mis eventos, y eso es una gran ayuda para seguir adelante”, indicó.

Asimismo, agradeció el apoyo que recibió por parte de sus seguidores, “en esta etapa maravillosa de ser madre, me siento aún más cercana al público peruano y siempre estaré agradecida por su respaldo incondicional”, complementó.

Leysi Suárez en “¿Cuál es el verdadero?”

Leysi Suárez participará en “¿Cuál es el verdadero?” como una cazafarsante al lado del mediático Mark Vito, ambos deberán competir con las parejas conformadas por Luciana Fuster y Patricio Parodi, así como Carlos Ayllón y Mónica Torres. El programa se emite por América TV a las 9 p.m.

“Mark Vito y yo somos un gran equipo, ya hemos trabajado juntos en la creación de contenido para redes sociales y he podido apreciar lo maravillosa persona que es”, dijo la presentadora acerca del exesposo de Keiko Fujimori.