La conductora de radio Leysi Suárez habló acerca de las imágenes captadas por “Magaly TV la Firme2, en donde se ve a Jaime de la Torre, su expareja, ingresar a un hotel con Karen Bustamante, mujer con la que tuvo un vínculo extramarital que derivó en su separación.

En ese sentido, la exmodelo se mostró indignada ya que, según ella, De la Torres le habría hablado recientemente para pedirle perdón y afirmarle que no tenía contacto con Bustamante.

“Me gana la impotencia de ver estas imágenes lamentables, hoy al salir vi solo unos segundos, pero estoy viendo todas las imágenes completas, y estoy muy sorprendida porque hasta el día de hoy el padre de mi hija me pedía perdón, me decía que no veía a la chica, que no tenía contacto”, dijo.

¿Jaime de la Torre negaba vínculo con Karen Bustamante? Esto dijo Leysi Suárez

Asimismo, Suárez reveló que su expareja le hablaba negativamente de Karen, “me dice esa tipa es un asco, su familia, que tiene tantos hijos por aquí por allá”, explicó.

Por otro lado, Leysi fue determinante al calificar como penosas las acciones de Jaime. Además comentó que De la Torre mantendría su relación con Bustamante debido a que Suárez no lo acepta en su casa.

“La que decidió cortar la relación fui yo. recuerden, si me la hizo a mí, se lo hará a las siguientes”, indicó. Asimismo, la presentadora recalcó que mientras su exesposo estaba saliendo con Bustamante, ella se encontraba trabajando en Arequipa y que De la Torre tenía la responsabilidad de cuidar a la hija que ambos procrearon.

Leysi Suárez y las revelaciones que brindará en Magaly TV la Firme

La exmodelo añadió también durante un enlace con Magaly Medina que estará en su programa de ATV el 14 de noviembre para revelar pruebas que “desenmascarán” a su expareja.

“Hoy me habló, me dijo que no tenía nada con ella, siempre habla mal de esa señora (...) No voy a ser alcahueta de mis propios enemigos”, aseveró.