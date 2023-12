A pesar de que no tuvo el mejor año por la infidelidad de su exesposo y posterior pérdida de su padre, la conductora radial Leysi Suárez fue optimista al decir que no le cierra las puertas al amor.

“No le cierro las puertas al amor, en absoluto, en algún momento llegará la persona adecuada para mí. No estoy desesperada por tener a alguien que me acompañe en este momento de mi vida”, dijo.

De ese modo, la exbailarina precisó que no tiene apuro por entablar una nueva relación, ya que la estabilidad de su hija y madre es actualmente la única prioridad que tiene.

“Lo que tenga que venir, vendrá, no lo busco. Voy a seguir disfrutando del proceso de separación y veré qué sucede después”, añadió la presentadora.

A su vez, Leysi aseguró que si bien, no le ha tocado vivir un buen año, se mantiene enfocada en su trabaja y con expectativas a las nuevas experiencias que vivirá en el 2024.

“El destino es incierto y nadie tiene garantizado el amor, incluso el matrimonio no asegura que podamos estar con nuestra pareja hasta el final de nuestros días”, comentó. “Por eso, debemos aprender a vivir por nuestra cuenta, ya que nacimos solos y moriremos solos”, complementó.

Leysi Suárez, de nuevo en “¿Cuál es el verdadero?”





Leysi Suárez volverá a participar en el programa “¿Cuál es el verdadero?”, de América TV. Esta vez competirá junto con Jean Paul Santa María y Katia Palma. La empresaria prometió ganar el concurso.

“Estos días he leído detenidamente el manual de los mentirosos, para que nadie me vuelva a engañar, ¡ya es el colmo que me sigan engañando a mí! (risas). Esta vez gana mi tribuna”, relató.

A propósito de su participación, Suárez afirmó que decidió no mentir, incluso si son asunto difíciles. “La mentira es lo peor”, sentenció. El programa se emitirá el sábado 16 de diciembre a las 9 p.m. por la señal de América TV.