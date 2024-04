¿Todo por un baile? La presentadora de televisión Leysi Suárez y la modelo Brunella Horna discutieron en vivo por televisión nacional durante el programa “América hoy”, de América TV, el mismo al que pertenecen ambas.

La discordia entre las figuras de TV comenzó luego de que Brunella se negara a realizar el baile de samba, el cual era parte del concurso interno que tienen los conductores.

Horna sostuvo que debido a su parto por cesárea no debe realizar movimientos bruscos, por lo que habría pedido un reto de menor intensidad física.

No obstante, aquella petición fue observada por Suárez, quien le recalcó a Brunella que muchas mujeres se ven obligadas a trabajar luego de una cesárea. “Además va durar solo cinco minutos”, le increpó Leysi.

“Siento que la cesárea no es impedimento para nada. Yo también soy cesareada, pero a la semana yo ya quería ir al gimnasio. Cuántas mujeres en sus casas son cesareadas y al día siguiente ya están trabajando”, le increpó Suárez.

En ese sentido, Brunella no dudó en responder los comentarios de Leysi, indicando: “Cualquier persona sabe que mínimo seis meses una no puede hacer un deporte extremo y bailar samba de manera profesional no puedo, no voy a quedar en ridículo”.

Tras varios minutos de discusión, la actual esposa del congresista Richard Acuña sentenció tajantemente que no permitiría un “show” mediático promovido por Suárez. “Anda has tu reality a otro lado, conmigo no, gracias”, dijo muy incómoda. A lo dicho por Brunella, su compañera de trabajo negó estar buscando una rencilla.