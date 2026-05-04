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Lilia Moretti y un sorpresivo mensaje que involucra a Reimond Manco. (Foto: Instagram / @liliamoretti25)
Lilia Moretti y un sorpresivo mensaje que involucra a Reimond Manco. (Foto: Instagram / @liliamoretti25)
Por Redacción EC

Tras algunas semanas de haber anunciado su separación por actos de infidelidad, Lilia Moretti volvió a mencionar a Reimond Manco, su aún esposo, en una publicación en redes sociales. Según escribió, ambos son “humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”.

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