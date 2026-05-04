Tras algunas semanas de haber anunciado su separación por actos de infidelidad, Lilia Morettivolvió a mencionar a Reimond Manco, su aún esposo, en una publicación en redes sociales. Según escribió, ambos son “humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”.
Tras algunas semanas de haber anunciado su separación por actos de infidelidad, Lilia Morettivolvió a mencionar a Reimond Manco, su aún esposo, en una publicación en redes sociales. Según escribió, ambos son “humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”.
A través de sus historias de Instagram, la aún esposa de Reimond Manco sorprendió a sus seguidores con un mensaje que ha despertado sospechas de una presunta reconciliación, más aún cuando han sido vistos juntos recientemente.
“No se juzga lo que no se vive. No inventen historias donde no conocen ni el inicio. Así como fui clara y frontal para hablar de mi separación -porque soy humana, no perfecta-, hoy también doy la cara. Mi vida es mía y la conduzco yo. No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro”, escribió Moretti.
“No soy jueza ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera. Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”, agregó.
Lilia Moretti señaló que solo sus hijos “tienen derecho a conocer la verdad completa”. Finalmente, la aún esposa de Reimond Manco decidió cerrar su mensaje diciendo: “Dejen el morbo y vibren bonito”.
Como se recuerda, Lilia Moretti anunció hace algunas semanas el fin de su relación con Reimond Manco luego que se revelaron conversaciones íntimas del exfutbolista con otra mujer, quien también se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para contar detalles de estos chats.
Pese a su separación, trascendió que ambos habrían pasado un fin de semana junto a sus hijos en las playas de Santa María del Mar, el pasado fin de semana. De esta manera, se avivaron los rumores de una presunta reconciliación, pero ninguno de los involucrados ha confirmado dicha noticia.
Rebeca escucha a Kathia ('catita') y comparte observaciones sin maldad, enfatizando verdad sobre lo público. Critica el comportamiento reciente de 'Saí', incapaz de separar competidor de persona, deseándole éxito en reconstruir su 'vaso roto'. Resalta su respeto por ser del mismo canal (América Televisión) y 13 años de carrera prudente.