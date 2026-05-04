Tras algunas semanas de haber anunciado su separación por actos de infidelidad, Lilia Moretti volvió a mencionar a Reimond Manco, su aún esposo, en una publicación en redes sociales. Según escribió, ambos son “humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”.

A través de sus historias de Instagram, la aún esposa de Reimond Manco sorprendió a sus seguidores con un mensaje que ha despertado sospechas de una presunta reconciliación, más aún cuando han sido vistos juntos recientemente.

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“No se juzga lo que no se vive. No inventen historias donde no conocen ni el inicio. Así como fui clara y frontal para hablar de mi separación -porque soy humana, no perfecta-, hoy también doy la cara. Mi vida es mía y la conduzco yo. No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro”, escribió Moretti.

Lilia Moretti y un sorpresivo mensaje que involucra a Reimond Manco. (Foto: Instagram / @liliamoretti25)

“No soy jueza ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera. Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”, agregó.

Lilia Moretti señaló que solo sus hijos “tienen derecho a conocer la verdad completa”. Finalmente, la aún esposa de Reimond Manco decidió cerrar su mensaje diciendo: “Dejen el morbo y vibren bonito”.

Como se recuerda, Lilia Moretti anunció hace algunas semanas el fin de su relación con Reimond Manco luego que se revelaron conversaciones íntimas del exfutbolista con otra mujer, quien también se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para contar detalles de estos chats.

Reimond Manco y sus lágrimas fuera de televisión tras anunciar el fin de su matrimonio. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Pese a su separación, trascendió que ambos habrían pasado un fin de semana junto a sus hijos en las playas de Santa María del Mar, el pasado fin de semana. De esta manera, se avivaron los rumores de una presunta reconciliación, pero ninguno de los involucrados ha confirmado dicha noticia.