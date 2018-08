Lio Ferro: revive nuestra entrevista con el actor que dio vida a Nico en "Soy Luna"

Lionel Ferro, actor que dio vida a Nico en la exitosa serie de Disney "Soy Luna" se encuentra en Lima como parte de su gira internacional “Déjate Llevar Tour”, que se realizará este 29 de septiembre en el Auditorio del Colegio San Agustín en San Isidro. En entrevista con El Comercio dio detalles sobre su faceta musical y su incursión como escritor.

“Déjate Llevar Tour es mi primer espectáculo, donde presento mis nuevas canciones para bailar con el público. Es un show interactivo, lleno de magia y momentos de emoción y diversión”, señaló Lio.

Lio Ferro nació en Córdoba, Argentina, donde comenzó sus estudios artísticos y formó parte de la compañía Gente de Teatro. “

"Participar en Soy Luna me dio experiencia, en especial para asumir responsabilidades: despertarme a las seis de la mañana con el guion sabido para grabar diez horas por día, estudiar y no faltar. Me aportó disciplina que me sirve también para adaptarme a otras cosas”, explicó.

El artista de 23 años un gran influencer en las redes sociales, cuenta con más de 4.1 millones de seguidores en Instagram y más de 2.5 millones en Youtube. “La fama es como un video de YouTube: al principio todos quieren verlo porque es nuevo. Por eso, hay que disfrutar el momento con los pies sobre la tierra”, añade.

“Quiero conocerlos y que vayan a mi show. Verán cómo fueron mis inicios y hacia dónde voy”, remarca Lio Ferro.

Las entradas para el show de Lio Ferro en Lima están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.