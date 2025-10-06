Lisandra Lizama se divorció de Mauricio Diez Canseco tras llegar a un acuerdo pacífico. (Foto: Instagram)
Lisandra Lizama se divorció de Mauricio Diez Canseco tras llegar a un acuerdo pacífico. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

, conocida actriz cómica y cantante cubana, reveló que llegó a un acuerdo con el empresario para divorciarse. Según dijo, tuvieron una conciliación y ambos se encuentran en paz.

“Después de dos años y medio salió mi divorcio, se calmaron las aguas, tomamos la decisión de conciliar y firmamos el divorcio. Me siento en paz, con cero rencores y le deseo a él que le vaya bien, que sea feliz. Me siento bien que hayamos llegado a un acuerdo súper pacífico”, reveló Lisandra Lizama en el podcast ‘Chauca con Ch’.

LEE: Aixa Sosa, pareja de Mauricio Diez Canseco, anuncia el estreno de su programa

Como se recuerda, Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama se casaron en abril del 2022 en Cuba y semanas después lo hicieron en Lima. Sin embargo, el romance duró pocos meses y decidieron separarse.

Lisandra Lizama se divorció de Mauricio Diez Canseco tras llegar a un acuerdo pacífico. (Foto: Instagram)
Lisandra Lizama se divorció de Mauricio Diez Canseco tras llegar a un acuerdo pacífico. (Foto: Instagram)

En dicha entrevista, la artista cubana aclaró que se casó enamorada y que sentía lo mismo de Mauricio Diez Canseco.

“Me sentía muy enamorada, los dos estábamos muy enamorados. Nos casamos felices, yo sentía que me quería mucho”, añadió.

@yanktalavera #LisandraLizama cuenta detalles de su relación con #BradPizza | Divorcio y Veto: Revelaciones Íntimas #ShortsForYank #ChaucaConCH @Omar Chauca A #ZappingTvPerú ♬ sonido original - Zapping TV Perú
MÁS INFORMACIÓN: Mauricio Diez Canseco oficializa romance con argentina Aixa Sosa: “Para el amor no hay edad”

Por otro lado, Lisandra Lizama contó que actualmente ha iniciado un nuevo romance con otro peruano, a quien calificó como cariñoso y trabajador.

Estoy tranquila y en paz, y abierta al amor. Tengo una relación bonita con un chico peruano, no tiene nada que ver con el medio artístico, no es conocido ni famoso. Es cariñoso y muy trabajador”, aseguró la cubana.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC