Lisandra Lizama, conocida actriz cómica y cantante cubana, reveló que llegó a un acuerdo con el empresario Mauricio Diez Canseco para divorciarse. Según dijo, tuvieron una conciliación y ambos se encuentran en paz.
“Después de dos años y medio salió mi divorcio, se calmaron las aguas, tomamos la decisión de conciliar y firmamos el divorcio. Me siento en paz, con cero rencores y le deseo a él que le vaya bien, que sea feliz. Me siento bien que hayamos llegado a un acuerdo súper pacífico”, reveló Lisandra Lizama en el podcast ‘Chauca con Ch’.
Como se recuerda, Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama se casaron en abril del 2022 en Cuba y semanas después lo hicieron en Lima. Sin embargo, el romance duró pocos meses y decidieron separarse.
En dicha entrevista, la artista cubana aclaró que se casó enamorada y que sentía lo mismo de Mauricio Diez Canseco.
“Me sentía muy enamorada, los dos estábamos muy enamorados. Nos casamos felices, yo sentía que me quería mucho”, añadió.
Por otro lado, Lisandra Lizama contó que actualmente ha iniciado un nuevo romance con otro peruano, a quien calificó como cariñoso y trabajador.
“Estoy tranquila y en paz, y abierta al amor. Tengo una relación bonita con un chico peruano, no tiene nada que ver con el medio artístico, no es conocido ni famoso. Es cariñoso y muy trabajador”, aseguró la cubana.
